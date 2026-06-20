В Перми отремонтировали 22 двора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми завершили ремонт 22 придомовых территорий. Работы уже закончены в разных районах города.

В Мотовилихинском районе отремонтированы дворы на улицах Макаренко, Гарцовская, Иньвенская, Крупской и Добролюбова. В Кировском районе обновили территорию на улице Маршала Рыбалко. В Индустриальном районе работы завершились сразу на нескольких адресах, включая улицы Карпинского, Архитектора Свиязева, Мира, Одоевского, шоссе Космонавтов, Декабристов и Власова. В Свердловском районе приведены в порядок дворы на улицах Солдатова и Вижайская. В Дзержинском районе ремонт завершён на Докучаева, Татьяны Барамзиной и Подлесной, а в Ленинском районе — на улице Луначарская.

Одновременно в городе продолжается благоустройство ещё 30 объектов. Работы идут во всех районах Перми. В Орджоникидзевском районе ремонтируют дворы на улицах Генерала Черняховского, Трясолобова, Бенгальская, Оршанская, Сестрорецкая и Социалистическая. В Индустриальном районе обновляются территории на Архитектора Свиязева, Чердынской, Кавалерийской и шоссе Космонавтов. В Кировском районе работы ведутся на Охотников, Байкальской, Магистральной, Ямпольской и Волгодонской. В Ленинском районе — на Попова и Луначарского. В Дзержинском районе — на Мильчакова, Строителей и Малкова. В Свердловском районе — на Героев Хасана, Серединной и Соловьёва. В Мотовилихинском районе — на Уинской, Старцева, Студенческой и Юрша.

Всего в 2026 году в Перми планируется привести в порядок 64 дворовые территории.

Отмечается, что список объектов формируется с учётом предложений жителей. Они сами определяют, какие работы нужны во дворах — от ремонта проездов и тротуаров до установки детских площадок, парковок и озеленения.

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