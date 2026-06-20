В Пермском крае расширили радиус действия режима «Ковёр» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае расширили радиус действия режима «Ковёр» со 100 до 150 километров. Информация об этом появилась в экстренных рассылках от МЧС.

Напомним, в 9 утра 20 июня в регионе ввели режим беспилотной опасности. Через час над регионом закрыли небо, объявив план "Ковер".

Позже зона действия режима «Ковёр» была увеличена — теперь она составляет от 100 до 150 километров. Аэропорт Большое Савино временно не принимает и не выпускает воздушные судна.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

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