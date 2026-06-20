В Пермском крае птицефабрику оштрафовали за антисанитарию

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю

В мае 2026 года специалисты Россельхознадзора провели плановую проверку одной из птицефабрик в Пермском муниципальном округе. Предприятие занимается выращиванием и содержанием птицы, переработкой мяса и выпуском продукции из птицы.

В ходе проверки инспекторы выявили ряд нарушений. В помещениях, где фасуют готовую продукцию, охлаждают колбасные изделия и делают полуфабрикаты (например, котлеты), условия оказались неудовлетворительными. Там невозможно полноценно проводить уборку, мойку и дезинфекцию. Также помещения не защищены от загрязнения: на вентиляции обнаружено отслаивание краски, на трубах есть ржавчина, а на стенах — повреждённая плитка.

Отдельные проблемы выявили и в цехе убоя птицы. Там находилась урна для биологических отходов с маркировкой «умеренно опасные», но она была повреждена и имела трещину, из-за чего возможна утечка отходов.

По итогам проверки установлено несоблюдение требований ветеринарного законодательства.

16 июня 2026 года предприятие было привлечено к административной ответственности. Ему назначили штраф за выявленные нарушения.

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