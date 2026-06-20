В Перми умер доцент Пермского Политеха Артур Бухалов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня в Перми ушёл из жизни доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» Пермского национального исследовательского политехнического университета Артур Бухалов. Об этом "КП-Пермь" сообщили в пресс-службе вуза.

Артур Давидович родился 16 июня 1940 года. После окончания в 1966 году механико-технологического факультета Пермского политеха он начал работать инженером на предприятии «Пермский завод Машиностроитель».

В 2012 году он вернулся в ПНИПУ уже в статусе доцента. На этой должности он работал до 2020 года.

Артур Бухалов скончался в день своего 86-летия.

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