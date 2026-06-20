В Пермском крае утром 20 июня объявили беспилотную опасность

Фото: скриншот уведомления

В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. Об этом стало известно после того, как пермякам на телефон начала приходить рассылка от МЧС.

Режим был введен в 9.15 утра 20 июня.

Жителям напомнили основные правила безопасности. При сигнале опасности рекомендуется:

— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

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