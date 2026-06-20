В Пермском крае 20 июня ожидается гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации Пермского ЦГМС 20 июня на отдельных территориях Пермского края ожидается гроза.

В связи с ожидаемой неблагоприятной погодой Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о мерах безопасности в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.

Если вы дома: • закройте окна, двери и дымоходы; • отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; • держитесь подальше от окон; • не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с головой, при необходимости включайте громкую связь.

Если вы на улице: • постарайтесь как можно быстрее укрыться в здании — магазине, кафе или другом помещении; не прячьтесь на остановках и под металлическими конструкциями; • если гроза застала в машине, остановитесь, закройте окна и переждите непогоду внутри автомобиля; • на открытой местности найдите низину, присядьте, наклоните голову и обхватите колени; • избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.

Спасатели просят жителей быть внимательными и соблюдать осторожность во время непогоды.

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