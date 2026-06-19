Пермяки могут выкупить землю по сниженной цене до 1 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До 1 июля 2026 года жители Перми могут оформить выкуп земельных участков по льготной стоимости — 1,5% от кадастровой цены. После этой даты условия изменятся, сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Речь идет о землях под индивидуальными жилыми домами и гаражами, которые оформляются в собственность без торгов. Заявления, поданные до 1 июля, будут рассматриваться по действующим сейчас правилам, то есть по сниженной ставке.

С 1 июля 2026 года цена выкупа вырастет до 60% от кадастровой стоимости для владельцев домов и гаражей. А с 1 января 2027 года она увеличится до 100%.

В департаменте подчеркнули, что изменения затронут тех, кто еще не оформил землю под своими объектами. Жителям советуют не откладывать подачу документов, чтобы успеть воспользоваться более выгодными условиями.

Подать заявление можно в департамент земельных отношений администрации Перми. Документы принимаются через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ).

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