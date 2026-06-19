В Пермском крае почти втрое увеличилось число миллиардеров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае за последний год заметно выросло количество людей с доходами более 1 млрд рублей. По итогам 2025 года такие суммы в налоговых декларациях указали 35 жителей региона. Среди них 27 мужчин и 8 женщин. Об этом пишет "Business Class".

Самый высокий задекларированный доход за 2025 год составил 66,7 млрд рублей. Эти деньги были получены от операций с ценными бумагами.

Если сравнивать с предыдущими годами, рост выглядит резким: в 2024 году в регионе было 12 миллиардеров, а в 2023 году — 20. Таким образом, за год их число увеличилось почти втрое.

По информации издания, также выросло количество людей с доходами от 500 млн до 1 млрд рублей. В 2025 году таких налогоплательщиков оказалось 43 человека: 33 мужчины и 10 женщин. Годом ранее их было значительно меньше — 12.

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