Пермские анимационные компании представили проекты в Китае

Фото: пресс-служба краевого правительства

Сегодня, 19 июня, пермские компании из сферы креативных индустрий приняли участие в международной деловой миссии в Китае, которая прошла в рамках выставки-конференции iABC–CICAF 2026. Это одно из крупнейших мировых мероприятий, посвящённых анимации и игровой индустрии.

В этом году форум был посвящён развитию глобального сотрудничества в отрасли. Участники обсуждали новые технологии, создание контента и совместные проекты между странами.

Пермский край на мероприятии представили две компании при поддержке Центра поддержки экспорта региона. Они показали свои проекты зарубежным партнёрам и провели деловые встречи.

Одной из участниц стал «Продюсерский центр «Капризка». Компания занимается созданием профессиональной 2D-анимации с использованием современных программ, таких как Mono и Toon Boom. Она работает с известными российскими студиями, включая «Союзмультфильм», «Рики» и Киностудию им. Горького, а также развивает собственные проекты.

Второй проект — «Пчелография. Крылатое приключение», созданный студией «АР Джи Бразерс Студио», входящей в группу компаний «Тенториум». Это семейный мультсериал с экологической и образовательной тематикой. В нём 26 серий, а сюжет знакомит зрителей с географией, культурой и природой разных стран.

Проект уже адаптирован для зарубежной аудитории: он переведён и озвучен на семи языках, включая английский, китайский, японский и другие. Сериал доступен на цифровых платформах, телевидении и участвует в международных фестивалях.

Обе компании вошли в сборник лучших практик креативных индустрий, который подготовило Агентство стратегических инициатив для стран ШОС и АСЕАН. Их рассматривают как примеры российских проектов с экспортным потенциалом.

В ходе миссии представители компаний провели переговоры с зарубежными партнёрами. Обсуждались возможности совместного производства и продвижения анимационных проектов на международных рынках.

Руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина подчеркнула, что такие мероприятия помогают региональным компаниям выходить на зарубежные рынки и находить новые точки роста. По её словам, участие пермских проектов в международных миссиях подтверждает высокий потенциал местной креативной индустрии.

После завершения поездки компании продолжат переговоры с иностранными партнёрами и будут прорабатывать варианты дальнейшего сотрудничества.

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