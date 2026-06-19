С подрядчика в Перми взыскали 1,7 млн рублей за мошенничество с госконтрактом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы добились полного возмещения ущерба, причинённого при исполнении контрактов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2018 году руководитель строительной компании заключил с Соликамской городской больницей два государственных контракта на капитальный ремонт поликлиники. Во время выполнения работ он решил сэкономить за счёт бюджета и заменил предусмотренный проектом линолеум на более дешёвый аналог. В результате медицинскому учреждению был причинён ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо назначенного наказания, его обязали полностью компенсировать нанесённый ущерб.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должника уведомили о возбуждении производства и предупредили о принудительных мерах в случае неуплаты.

Чтобы обеспечить исполнение решения суда, приставы обратили взыскание на средства, находящиеся на банковских счетах мужчины. В результате вся сумма ущерба была взыскана, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

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