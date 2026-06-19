В Прикамье похоронили погибшего на СВО 36-летнего Константина Носова

Фото: Администрация Очерского муниципального округа

В поселке Павловский Очерского округа 19 июня простились с погибшим участником СВО. При выполнении боевой задачи погиб 36-летнтй земляк Носов Константин Николаевич.

Константин Носов родился 2 марта 1990 года в поселке Павловский. Из Павловской средней школы перешел в вечернюю школу Очер, затем поступил в Строгановский колледж. В 20 лет Константина призвали на срочную службу, участвовал в боевых действиях на территории Ингушетии.

После службы устроился водителем в совхозе «Очерский». Создал семью, воспитывал двоих детей.

В феврале 2026 года Константин Николаевич заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу рядовым на должности гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб 25 мая.

Администрация Очерского муниципального округа приносит искренние соболезнования родственникам погибшего земляка, всем близким и друзьям, скорбит и разделяет горечь утраты.

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