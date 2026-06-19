В Перми по нацпроекту «Семья» открыли детский центр при библиотеке №5

Фото: МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек»

В Перми при детской библиотеке №5 на ул. Полины Осипенко, 52 начал работу культурно-просветительский центр. Жителей Свердловского района ждут на семейные чтения, мероприятия по интеллектуальному досугу детей, живого общения подростков и их родителей.

Детский центр оснастили современным интерактивным оборудованием, включая доску с познавательными программами, комплекс «Робостол» для занятий по робототехнике, информационный киоск, электронное устройство «Бегущая строка», детскую песочницу и цифровое фортепиано.

Для читателей организовали компьютеризированные рабочие места с доступом к цифровому контенту, отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания. Они смогут найти нужную информацию в Национальной электронной детской библиотеке.

«Коллекция книг пополнилась более чем на 1000 экземпляров детской художественной литературы. Пространство сформировано с учетом потребностей детской аудитории, является адаптивным и современным. Мебель функциональна, эргономична и обеспечивает удобство передвижений. В детском центре оборудовали несколько зон», – сообщил департамент культуры и молодежной политики администрации Перми

Игровая зона для детей дошкольного и младшего школьного возраста станет уютным и безопасном пространство, стимулирующим читательскую активность. Ее особенностью является интерактивная доска. С ее помощью можно получить знания об окружающем мире, развить мелкую моторику, координацию и сенсорное восприятие.

Зона мастер-классов предназначена для проведения обучающих и творческих мероприятий. Легко трансформируемая мебель позволит адаптировать помещение под различные форматы: от групповых занятий до индивидуальной работы. Зона «Сказочная мастерская» является интерактивной площадкой для раскрытия творческого потенциала и стимулирования читательской активности.

В рамках нацпроекта «Семья» на модернизацию детского культурно-просветительского центра в рамках нацпроекта «Семья» поступили федеральные средства. Их направили на приобретение литературы для книжного фонда, визуальное оформление, компьютерное, интерактивное и мультимедийное оборудование.

В конце 2024 года при поддержке администрации города провели ремонтные работы в самой библиотеке №5. Это позволило усовершенствовать ее материально-техническую оснащенности по модельному типу. В Перми к 2027 году все муниципальные библиотеки будут отвечать требованиям модельных стандартов.

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