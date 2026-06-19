В Осе осудили троих за незаконную вырубку леса с ущербом более 28 млн рублей

Фото: пресс-служба краевой прокуратуры

В Осинском районе суд рассмотрел дело о масштабной незаконной заготовке древесины. Трое местных жителей признаны виновными в незаконной рубке леса, ущерб от которой превысил 28 миллионов рублей.

Следствием установлено, что с мая по август 2023 года они вырубили свыше 2 тысяч кубометров древесины без разрешительных документов, причинив серьёзный вред лесному фонду.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил наказание: одному из участников преступления — 3,5 года принудительных работ и штраф 400 тысяч рублей. Его соучастники получили по 2 года принудительных работ и штрафы по 300 тысяч рублей. Также всем осуждённым запрещено заниматься лесозаготовительной деятельностью в течение двух лет.

Помимо этого, в доход государства изъяли технику, использованную при вырубке: автомобиль КАМАЗ, трактор, бензопилу и другое оборудование. Для обеспечения гражданского иска сохранён арест на имущество осуждённых стоимостью более 6,5 млн рублей.

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