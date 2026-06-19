В Перми до конца года обустроят 72 детские и спортивные площадки

Фото: Администрация города Перми

Власти Перми ведут планомерную работу по созданию мест для активного отдыха и игр рядом с домом, чтобы детство у юных пермяков было по-настоящему счастливым. Детские игровые площадки создаются по инициативе жителей в разных районах города с учетом современных стандартов безопасности и комфорта.

Обустройство детских площадок является важным шагом на пути формирования комфортной городской среды, обеспечивающим условия для активного отдыха и созданию точек притяжения. Ежегодно городские власти выделяют субсидии для возмещения затрат на обустройство детских игровых и спортивных площадок на придомовых территориях многоквартирных домов. В этом году запланировано обустройство 72 площадок на общую сумму 43 млн руб.

Подрядчик завершил работы на семи объектах, включая улицы Макаренко, 23, Ласьвинскую, 60, Краснофлотскую, 29А, Героев Хасана, 159, Балхашскую, 207, Холмогорскую, 4/2 и Старцева, 21. Активная фаза работ идет на улицах Декабристов, 22, Вижайской, 28, Солдатова, 8 и Николая Быстрых, 12.

В Перми реализуют несколько программ по благоустройству придомовых территорий. Помимо обустройства детских игровых и спортивных площадок, работы включают асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, монтаж наружного освещения, озеленение и кронирование деревьев. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников и программой по благоустройству.

Задать вопросы по участию в программах благоустройства жители Перми могут в администрации своего района или в городском департаменте ЖКХ по тел. 212-50-06.

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