В Перми приводят в порядок газоны и объекты городской инфраструктуры

Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми проводит системную и регулярную работу по благоустройству городских территорий. В рамках проекта «Пермь в порядке» подрядные организации очищают колодцы и сети ливневой канализации, приводят в порядок опоры освещения, производят кошение травы и сорняков во всех районах города. Проект инициировал глава Перми Эдуард Соснин.

Техника и бригады рассредоточены по всему городу. В Дзержинском районе на бульваре по Парковому проспекту привели в порядок живую изгородь. Скосили траву: в Кировском районе – на улицах Камышинской, Магистральной и развязке улицы Светлогорской; в Индустриальном районе – на улицах Чайковского, Баумана, Мира и Архитектора Свиязева; в Свердловском районе – на улицах Краснополянской, Героев Хасана, Лодыгина, Гусарова, Емельяна Ярославского, Лукьянова, Революции и территории ЖК «Арсенал»; в Мотовилихинском районе – на улицах Грибоедова, Кузнецкой, Самаркандской, Жигулевской, Старцева и на участке от Лядовской до ул. Колбыбалова; в Орджоникидзевском районе – на улицах Лянгасова, Бушмакина, Генерала Черняховского, Можайской и Писарева. Работы по кошению травы завершаются в скверах им. Гайдара и на ул. Хрустальной.

Подрядчики уже скосили портящие внешний вид города траву и сорняки на объектах благоустройства по ул. Уральско, 82 и 88. На пр. Декабристов привели в порядок кустарники и подготовили цветник. Его перенесут с развязки улиц Стахановской и Карпинского.

Еще одна приоритетная задача городских благоустроителей состоит в очистке сетей ливневых канализаций и колодцев. Ранее рабочие прочистили сети на участках: по ул. Моторостроителей, ул. Солдатова от дома №34 до ул. Уфимской, ул. Лянгасова от ул. Боковой до выпуска в реку Боковую, ул. Петропавловской между улицами Крисанова и Борчанинова.

Благоустроители приступили к прочистке сети на участке ул. Чкалова. Дополнительно очистили два колодца на площади в микрорайоне Молодежный и набережной Камы.

«Также уделяем внимание очистке и покраске опор освещения. Уже завершили работы на улицах Ленина, Сибирская, Куфонина, Подлесной, Комсомольском проспекте и бульваре Гагарина. Отмываем и красим опоры на Парковом проспекте, улицах Зои Космодемьянской, Старцева и Чкалова. При наступлении устойчивой погоды без дождей перейдем к покраске малых архитектурных форм», – сообщил в своем канале MAX глава Перми Эдуард Соснин.

Проект «Пермь в порядке» охватывает широкий спектр инициатив и мероприятий, направленных на улучшение городской среды, повышение качества жизни и формирование позитивного имиджа города. Он также включает в целый перечень важных аспектов городской жизни: ремонт дорог, оборудование уличного освещения, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство дворов, обустройство контейнерных площадок.

Важное место проект отводит инициативному системному проведению субботников и облагораживанию городской среды. В число мероприятия по благоустройству входит ликвидация объявлений, создающих визуальный шум в городском пространстве.

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