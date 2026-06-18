Два пермяка изнасиловали 20-летнюю москвичку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 15 июня два пермяка в апартаментах на улице Нижегородской изнасиловали 20-летнюю москвичку.

Как сообщет МК, и девушка и парни были в тот вечер в одной компании и вместе выпивали. От выпитого алкоголя орагнизм девушки не выдержал и отключился. Парни воспользовались бессилием девушки и надругались над ней используя электронную сигарету и ножку от стула. Весь процесс извращенцы снимали на камеру.

Следственным отделом по Таганскому району возбуждено уголовное дела по статьям «изнасилование, совершенное группой лиц» и «насильственные действия сексуального характера». - Двое уроженцев Пермского края задержаны, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает столичный СК.

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