В Прикамье расширят программу выплат для молодых учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае молодые педагоги смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей независимо от того, обучались они очно или заочно. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на пленарном заседании.

Инициатива была внесена губернатором Дмитрием Махониным и направлена на расширение мер поддержки начинающих специалистов в сфере образования.

Согласно документу, право на выплату сохраняется за педагогами государственных и муниципальных образовательных учреждений, которые устроятся на работу по специальности не позднее чем через два года после окончания обучения. При этом форма получения образования больше не будет влиять на возможность получения пособия. Ранее такая поддержка предоставлялась только выпускникам очной формы обучения.

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