Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил актуальные вопросы развития системы образования в Прикамье с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. В ходе рабочей встречи глава региона также рассказал о профориентации школьников, расширении сети кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Сергей Кравцов отметил, что система образования Пермского края демонстрирует устойчивую динамику развития. Большое внимание в регионе уделено не только созданию новой инфраструктуры – строительству школ, детских садов, объектов СПО, но и ранней профориентации школьников.

«Важно, что ребята могут определиться с будущей профессией и попробовать себя в трудовой деятельности еще во время учебы в школе», – подчеркнул министр.

Дмитрий Махонин поблагодарил главу федерального ведомства за поддержку региона. Сотрудничество позволило с 2020 года построить в регионе 33 детсада, 39 школ, девять объектов среднего профессионального образования. До 2030 года краевые власти планируют возвести еще 60 учебных заведений, в ближайшие два года провести капремонта в 57 школах и детсадах Прикамья.

В Пермском крае продолжается реализация проекта «Первая профессия». Ученикам 8–11-х классов помогают получить профессию, которая востребована на наших предприятиях. В обучении участвуют сами компании, включая «Протон ПМ», «Уралкалий», «Соликамскбумпром», НПО «Искра».

«Компании региона проводят практики на своих площадках и готовы взять ребят на работу сразу после выпуска. В мастерских для уроков технологии создаем условия, которые приближены в настоящему цеху, чтобы школьники могли освоить навыки рабочих профессий. В рамках федерального и регионального проектов устанавливаем современное оборудование – станки с ЧПУ и лазером, верстаки и инструменты», – отметил Дмитрий Махонин.

В ходе встречи губернатор Прикамья и министр просвещения РФ обсудили расширение сети кластеров проекта «Профессионалитет». В Пермском крае уже действуют 14 кластеров. В 2027 году планируется открытие еще четырех по направлениям «Машиностроение», «Строительство», «Транспорт» и «Сельское хозяйство».

Ранее Сергей Кравцов 9 июня с однодневным визитом посетил Пермь. В Пермском педуниверситете он принял участие в краевом образовательном форуме. Глава федерального министерства встретился с советниками директоров по воспитанию, педагогами, руководителями образовательных организаций, а также представителями родительского сообщества и учащихся.

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