Музей «Пермь-36» покажет бесплатный спектакль «Млодек, Млада и тьма»

Фото: ГБУК ПК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36»

Музей-заповедник «Пермь-36» приглашает на спектакль «Млодек, Млада и тьма» (12+) по повести Вадима Коростылева «Варшавский набат». Над постановкой работали студенты четвертого курса Пермского института из мастерской профессора Виктора Ильева.

Спектакль расскажет о трагических событиях Великой Отечественной войны через путешествие в самое сердце человеческой души. Действие напомнит, что человечность способна преодолеть любую тьму.

Спектакль состоится на территории ГБУК ПК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» в деревне Кучино Чусовского округа. Вход на спектакль 20 июня в 16:00 свободный.

Музей организует трансфер из Перми стоимостью 2 тыс. руб. Выезд в 12:00 с ул. Ленина, 53 со стороны театра «Сцена-Молот». В стоимость входит трансфер и экскурсия по музею. Для желающих возможно размещение с ночевкой.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru