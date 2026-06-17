В Перми безбилетники за 1,5 года пополнили бюджет города на 70 млн рублей

Фото: Департамент транспорта администрации города Перми

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению краевого парламента заслышал доклад о результатах контроля проезда в общественном транспорте Перми. Администрация города сообщила о пополнении бюджета на 70 млн руб. за полтора года.

В городских трамваях и автобусах провели свыше 170 тыс. проверок оплаты проезда. В результате проверок контролеры выявили 35 тыс. безбилетников. Более 28 тыс. пассажиров заплатили штраф 2,5 тыс. руб. За повторный бесплатный проезд еще 4,3 тыс. человек заплатили 5 тыс. руб.

Эффективность работы контрольно-ревизорской службы повысилась за счет запуска сервиса отображения числа безбилетников в транспорте и передаче информации на мобильные устройства контролеров. За прошедшие полтора года также удалось выстроить системную работу со службой судебных приставов региона.

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