Беларусь с начала года отгрузила в Прикамье 1800 тонн торфа

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило об объемах поставленного в регион торфа из Беларуси с 1 января по 16 июня. Получателям в Прикамье союзное государство отгрузило 1758,8 тонны продукции.

За аналогичный период прошлого года Беларусь торф в Пермский край не отправляла.

Вся поставленная продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. На торф оформили акты карантинного (надзора, что дало право на его использование продукции по назначению. Торф в Прикамье применяют в качестве адсорбента для добывающей и перерабатывающей промышленности.

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