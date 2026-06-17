Скоростной катер «Колва» из Перми до Усть-Качки запустят 19 июня

Кадр из видео Министерства транспорта Пермского края

«Пермское речное пароходства» с 19 июня запускает водный маршрут «Пермь – Усть-Качка – Пермь». В первый рейс отправится скоростной катер «Колва» (модель Looker 390T). В одну сторону судно доставит 18 пассажиров всего за один час.

С Причала №1 Речного вокзала Перми «Колва» будет отправляться в 09:00 и 15:00, в обратном направлении от причала в Усть-Качке – в 11:10 и 17:10. На пути следования катер сделает в Краснокамске: из Перми – в 09:50 и 15:50, в Пермь – 11:20 и 17:20.

Стоимость билета в одну сторону составит 500 руб. Его продадут на борту катера при посадке.

«Первые 10 пассажиров на рейсах в 09:00 из Перми и 11:10 из Усть-Качки получат памятные подарки», – сообщили «КП-Пермь» в краевом Минтрансе.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru