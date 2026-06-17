Дягилевский фестиваль 2026 в Перми приглашает на бесплатные события

Фото: Дирекция Дягилевского фестиваля

До закрытия Дягилевского фестиваля 2026 в Перми осталось несколько дней. Фестивальные события перевалили через экватор. Все билеты на основную часть программы практически закончились, но это совсем не означает завершение фестивальной жизни.

Дирекция Дягилевского фестиваля на оставшиеся до закрытия три дня подготовила несколько открытых мероприятий для всех желающих, куда может попасть любой желающий.

В четверг, 18 июня, фестиваль ждет гостей на мероприятия бесплатные события. В 14:00 состоится презентация исследования «Песни Пермской стороны: как живет народная музыка в XXI веке» (12+); 16:00 – презентация книги «Танец: 215 статей об истории и мире хореографии» (12+); 18:00 – лекция «Вторая история о лютне: Домашние концерты Якоба Йорданса, или Самый музыкальный фламандец» (12+) и круглый стол «Будущее театра в эпоху нейросетей» (12+); 20:00 - фортепианный концерт Артема Макояна («рекутопия») (12+).

Завершит день ночной концерт «Ночь эмбиента» (18+) (требуется регистрация). Это последнее ночное событие Фестивального клуба в этом году.

В пятницу, 19 июня, в 12:00 начнется занятие для любителей хорового пения «Распев» (12+) (требуется регистрация), 14:00 – лекция «Новая эра Горнозаводской цивилизации. Что такое джентрификация и нужна ли она Уралу?» (12+); 16:00 – лекция «Танцующее картезианство Жан-Филиппа Рамо»; 18:00 – дискуссия-распаковка с создателями хореографического перформанса «Синтетическая морфология» (12+) и мультимедийная композиция «Старушечья любовь: эксгумация будущего в настоящее» (18+) (требуется регистрация).

В последний день Дягилевского фестиваля 2026, 20 июня, с 12:00 ждет заключительное занятие для любителей хорового пения «Распев» (12+) (требуется регистрация), 14:00 – мастер-класс «Как играют на барочных инструментах» (12+), 16:00 – чтение и обсуждение сатирического диалога Дидро «Племянник Рамо» (12+), 18:00 – лекция «Хореограф как режиссер в современной опере» (12+).

События примут лекционный зал Пермской художественной галереи и частная филармония «Триумф».

Венчать Дягилевский фестиваль 2026 в Перми будет 19 и 20 июня церемония «Рамо. Звук света – 2» в исполнении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (16+) в Доме музыки на «Заводе Шпагина».

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