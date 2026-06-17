Пермь на стадионе «Юность» примет Суперфинал по баскетболу 3х3 среди вузов ПФО

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Пермь выбрали местом проведения Суперфинала среди вузов Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3. Турнир примет стадион «Юность» 26 и 27 июня.

Прикамье не первый раз принимает турниры по баскетболу. В этом году краевой Минспорт выбрал новую локацию.

«Баскетбол 3х3 вышел из уличной субкультуры. Мы решили в этом году провести соревнования в их историческом формате. Модернизированный стадион «Юность» позволяет сделать это максимально комфортно для участников и зрителей», – отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В Суперфинале примут участие 28 студенческих команд – по 14 мужских и женских. На первом этапе они проведут групповой турнир. Составы групп определи жеребьевка.

Прикамье в Суперфинале представит женская команда Пермского национального исследовательского политехнического университета. Их соперницами станут студентки из Республики Башкортостан, Оренбургской и Саратовской областей.

В мужской части турнира выступит команда Пермского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ. За выход из группы пермяки будут бороться с представителями Республик Марий Эл и Татарстана.

В прошлом году вузовский Суперфинал прошел в Нижнем Новгороде. В столицу ПФО собрались победители региональных этапов. В турнире женских команд второе место заняли студентки Пермского политеха, мужских – студенты Пермской государственной сельскохозяйственной академии.

Суперфинал студенческих команд по баскетболу 3х3 проходит в рамках общественных проектов Приволжского федерального округа.

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