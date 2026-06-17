Компании Прикамья наказали на 5 млн рублей за работу нелегалов

Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае подвели итоги первого этапа комплексной оперативно–профилактической операции «Нелегал-2026». Рейд выявил многочисленные нарушения миграционного законодательства. Органы правопорядка составили 519 административных протоколов.

По предоставленной ГУ МВД России по Пермскому краю, к ответственности привлекли 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных на них штрафов составила около 5 млн руб.

За незаконную миграцию возбудили 24 уголовных дела. В отношении 47 нелегалов приняли решения об административном выдворении с территории РФ, три иностранца были депортированы. Также вынесено 34 представления о запрете въезда в Россию иностранным гражданам.

«В ходе проверки установлена причастность гражданина одной из среднеазиатских республик к незаконному обороту наркотиков. Возбуждено уголовное дело», – дополнили информацию в краевом главке.

Помимо сотрудников управлений по вопросам миграции и уголовного розыска краевого ГУ МВД в рейде приняли активное участие полицейские-операторы БПЛА. На одной из строительных площадок региона беспилотник обнаружил рабочего, который пытался скрыться со стройки.

Мужчина выбросил каску, перелез через забор и предпринял попытку скрыться. Нелегал не подозревал о ведущемся за ним наблюдении и фиксации действий с неба. Рабочего задержали. После проверки полиция привлекла его к ответственности за осуществление трудовой деятельности с нарушением действующего законодательства и приняла решение о депортации.

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