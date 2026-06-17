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Индустриальный районный суд Перми приостановил деятельность кафе «Шашлычный дом» на пр. Декабристов, 62. Краевое управление Роспотребнадзора 10 июня выявило в его работе нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Надзорное ведомство отношении индивидуального предпринимателя составило протокол об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения поступили в районный суд.

Суд постановил, что при осуществлении производства пищевой продукции требование к ее безопасности является обязательным и направлено на защиту жизни и здоровья граждан. Виновному назначено административное наказание в виде приостановления деятельности точки общепита на 30 суток.

«Постановление подлежит немедленному исполнению. Срок запрета исчисляется с 10 июня 2026 года», – дополнили в пресс-службе суда.

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