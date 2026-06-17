Семье из Перми выплатят через суд 40 тысяч рублей за жару в вагоне поезда

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Кировский районный суд Перми рассмотрел апелляционную жалобу АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») на решение мирового судьи по иску жительницы города. Женщина требовала компенсацию за поездку в вагоне поезда с неработающим кондиционером.

В рассмотренном деле рассказала пресс-служба Пермского краевого суда. В июле прошлого года родители с двумя несовершеннолетними детьми возвращалась домой из отпуска на поезде по маршруту «Горячий Ключ – Пермь-2». Семья купила билеты в вагон класса обслуживания 2А.

При покупке билета в его описании перевозчик среди обязательных услуг указал наличие системы кондиционирования. Билеты пермяки оплатили в полном объеме. В пути следования поезда система кондиционирования вышла из строя. По метеоданным температура наружного воздуха достигала +37,6 градуса.

В судебном разбирательстве у мирового судьи пермячка указала на страдание детей от перегрева, они плакали и испытывали физические страдания. Вдобавок, после поездки вся семья заболела. Перевозчик признал, что кондиционер не работал около 10 часов с 10:00 до 20:00.

Мировой судья участка №6 Кировского судебного района Перми в феврале 2026 года принял решение взыскать с АО «ФПК»: часть стоимости проездных документов пропорционально времени отсутствия кондиционирования, компенсацию морального вреда в пользу истицы и каждого из двоих детей, штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя. Общая сумма взыскания составила более 40 тыс. руб.

АО «ФПК» подало апелляционную жалобу. Компания указала на исполнение договора перевозки надлежащим образом. Поезд прибыл в пункт назначения вовремя, ответственность за поломку кондиционера лежит на ремонтной компании.

В апелляционном определении суд указал на заключение договора АО «ФПК» с пассажирами. Исходя из этого, именно компания обязана обеспечить качество предоставленной услуги, включая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Поскольку факт неисправности кондиционера в течение длительного времени подтвержден материалами дела, включая результаты проверки Пермской транспортной прокуратуры, нарушение прав потребителя доказано. Районный суд оставил решение первой инстанции без изменений, а жалобу перевозчика – без удовлетворения.

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