В Пермском крае закрыли табачный магазин рядом со спортивной школой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Прикамье закрыл табачный магазин возле спортивной детской школы.

Выяснилось, что магазин известной торговой сети продавал сигареты, кальяны и другие никотинсодержащие товары всего в 23 метрах от спортивной школы и стадиона. Законодательство запрещает размещение таких торговых точек ближе чем в 100 метрах от образовательных учреждений.

Кроме того, проверяющие установили, что продукция находилась в открытом доступе и была видна всем посетителям магазина, включая несовершеннолетних. По мнению надзорных органов, это противоречит требованиям закона, направленным на защиту детей и подростков от пропаганды курения и употребления никотинсодержащей продукции.

Суд поддержал требования о защите интересов граждан и обязал компанию прекратить незаконную торговлю.

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