Суд в Прикамье обязал курьера выплатить компенсацию за оскорбления клиентки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о компенсации морального вреда и оставил в силе решение суда первой инстанции. Поводом для разбирательства стал конфликт между жительницей Губахи и курьером службы доставки продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай произошел в ноябре 2025 года. Муж женщины оформил заказ продуктов из магазина популярной сети с указанием оставить пакет у двери квартиры. Однако курьер не выполнила эту просьбу и дождалась, когда заказчик лично выйдет за покупками. После получения заказа мужчина оставил отрицательный отзыв о работе службы доставки.

На следующий день сотрудница доставки позвонила супруге клиента. Во время разговора она допустила оскорбительные высказывания и использовала нецензурную лексику. По словам женщины, произошедшее вызвало у нее сильные переживания, чувство унижения и тревогу.

Изучив материалы дела, Губахинский городской суд пришел к выводу, что требования истца обоснованы, и обязал ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Курьер попыталась оспорить это решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда признала назначенную сумму справедливой и соразмерной обстоятельствам дела. В результате решение суда первой инстанции осталось без изменений, а апелляционная жалоба была отклонена.

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