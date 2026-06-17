В Перми принимают заявки на фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми стартовал второй поток заявок на участие в фестивале «Монумент Арт». В этом году предусмотрено три конкурсных отбора, каждый из которых связан с созданием крупных художественных объектов в разных частях города.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, новый этап посвящён разработке монументальной росписи фасада пятиэтажного жилого дома с окнами. К участию приглашают художников, работающих в жанрах мурализма, монументальной живописи и паблик-арта.

Участникам предлагают подготовить художественную концепцию по одной из двух тем. Первая — «Единство народов России», где нужно отразить культурное разнообразие, традиции и общую историю страны через уличное искусство. Вторая — «Год промышленности Пермского края», посвящённая развитию региона и его промышленным достижениям в художественном осмыслении.

При создании эскизов необходимо учитывать особенности здания — расположение окон, архитектуру фасада и конструктивные элементы. Работа должна гармонично вписываться в городскую среду и быть хорошо читаемой с улицы. Допускаются эскизы, выполненные вручную или в графических программах, однако использование нейросетей в конкурсных работах запрещено. Прием заявок на участие открыт до 28 июня включительно по почте monumentfest@ya.ru.

Победителя определит жюри. Выбранный эскиз будет реализован в рамках фестиваля «Монумент Арт», а организацией и выполнением работы займутся устроители проекта.

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