Николай Уханов стал руководителем нового завода в Нытве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов назначен директором ООО «Пермский завод “Метиз”». Назначение состоялось 16 июня. Об этом пишет "Ъ-Прикамье".

Основная деятельность завода связана с выпуском металлических конструкций и комплектующих для строительной отрасли. Владельцами компании являются Борис и Лилия Пантелеевы. Ранее пост руководителя занимал Борис Пантелеев.

Николай Уханов после окончания Пермского государственного технического университета по специальности «инженер-строитель» он начал карьеру в администрации Перми. В 2004 году Уханов занял должность заместителя руководителя управления внешнего благоустройства, а спустя четыре года возглавил это подразделение.

В разные годы он также работал в правительстве Пермского края. С 2011 по 2012 год исполнял обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона, затем вновь вернулся в городскую администрацию. В 2013 году был назначен заместителем главы Перми.

С 2017 по 2022 год Николай Уханов руководил Министерством транспорта Пермского края. После ухода с этого поста продолжил работу в администрации Калининграда, где занимал должность с конца 2022 года до лета 2024 года.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru