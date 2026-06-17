В Перми представили сувенирные банкноты, посвящённые истории города

Фото: пресс-служба городской администрации

В столице Прикамья выпустили набор из двух памятных сувенирных банкнот под названиями «Пермь XX век» и «Пермь XXI век». Новые купюры отражают ключевые этапы развития города, его промышленный потенциал и культурные достижения.

Купюры будут переданы в библиотеки, чтобы стать частью общедоступной экспозиции, и будут вручаться на официальных мероприятиях администрации города, – отметил в своем канале МАХ глава Перми Эдуард Соснин.

Автором художественной концепции проекта стала художница Эльвира Давлетшина. Она разработала единый визуальный образ для обеих банкнот, связав их общей идеей и художественным исполнением.

Дизайн купюр построен так, что изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты «Пермь XX век» плавно продолжаются на соответствующих сторонах банкноты «Пермь XXI век». Для первой купюры выбраны красные оттенки, напоминающие о советской эпохе, тогда как вторая выполнена в цветах российского флага.

На банкнотах изображены значимые объекты культурного наследия региона: памятники архитектуры, промышленности и скульптуры. Эти элементы рассказывают о важных страницах истории города и его развитии.

Объединяющим символом двух эпох стал зелёный цвет. Он подчёркивает репутацию Перми как самого зелёного города-миллионника страны. На купюрах также можно увидеть изображения городской эспланады и набережной Камы. Дополняют композицию ветви деревьев с листьями — символ роста, преемственности и связи поколений.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru