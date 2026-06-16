В Перми могут изменить порядок демонтажа незаконно установленных объектов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской Думы депутаты рассмотрели поправки в правила выявления и сноса самовольно установленных движимых объектов. По итогам обсуждения члены комитета единогласно поддержали инициативу и рекомендовали принять документ на ближайшем пленарном заседании. Об этом пишет "Business Class".

Предлагаемые изменения предусматривают более четкое распределение обязанностей между городскими ведомствами. Так, Департамент имущественных отношений будет отвечать за координацию и методическое сопровождение работ по демонтажу большинства незаконно размещенных объектов, а также за их принудительный снос, перевозку и хранение.

В свою очередь, Департамент экономики и промышленной политики займется вопросами, связанными с торговыми объектами и сооружениями, используемыми для оказания услуг населению. После демонтажа восстановлением территории будет заниматься Департамент дорог и благоустройства.

Кроме того, в документ внесены изменения, касающиеся процедуры демонтажа. Теперь владельцам незаконно установленных объектов вместе с требованием о добровольном сносе будут направлять обязательное предписание привести территорию в порядок и восстановить элементы благоустройства.

Окончательное решение по проекту изменений депутаты примут на пленарном заседании Пермской городской Думы.

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