В Прикамье представили 5-летнюю стратегию развития Союза женщин России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с представителями регионального отделения Союза женщин России. Во время встречи была презентована стратегия «Женские крылья Пармы», рассчитанная до 2030 года. Новый проект направлен на объединение жительниц региона для участия в социальном, экономическом и общественном развитии Прикамья.

Разработанная программа предусматривает работу сразу по нескольким направлениям. Одним из ключевых станет поддержка женщин, занятых в промышленности. Планируется развивать систему наставничества, а также повышать интерес девушек и молодых женщин к инженерным и техническим профессиям.

Особое внимание уделят вопросам здоровья. В регионе продолжат внедрять корпоративные программы, направленные на укрепление здоровья населения и активное долголетие. Для этого предполагается объединить возможности медицины, спорта и культурной сферы.

Еще одним важным направлением станет сохранение исторической памяти. Союз намерен создать цифровой архив с биографиями выдающихся женщин Пермского края — ученых, деятелей культуры и представителей различных профессий. Их достижения планируется популяризировать через выставки и тематические публикации.

Также организация намерена расширить участие женщин в общественной жизни. В центре внимания окажутся поддержка семей, развитие некоммерческого сектора, сохранение национальных традиций, продвижение женского спорта и укрепление межконфессионального диалога.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Савельева отметила, что интерес к объединению женщин и их активному участию в жизни региона остается высоким. По ее словам, для более эффективной работы по каждому направлению будут созданы общественные советы. Кроме того, женские советы появятся в муниципалитетах и на крупных предприятиях края.

По итогам встречи участники предложили учредить ежегодную премию «Женские крылья Пармы», которая станет формой общественного признания заслуг жительниц региона. Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу и поблагодарил активисток за реализацию значимых социальных проектов.

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