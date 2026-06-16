Власти Перми прокомментировали изменения в управлении театром «У Моста» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском театре «У Моста» грядут перемены. Там планируют сменить руководство. Действующий основатель и художественный руководитель театра Сергей Федотов высказался на счёт предстоящей «смены власти» в своих социальных сетях:

«Меня снимают с руководства театром „У Моста“. Департамент прислал приказ утвердить новую редакцию устава, где первым лицом становится директор театра. Театр я основал в 1988 году и уже 38 лет являюсь его художественным руководителем».

После этого в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми пояснили, что в 2026 году в муниципальных театрах будет изменена система управления. Она предполагает разделение функций художественного руководителя и директора, отвечающего за административно-хозяйственную деятельность.

По словам властей, такая модель уже применяется в федеральных учреждениях, в том числе в «Большом». В рамках реформы театры внесут изменения в свои уставы: художественный руководитель будет отвечать за творческую политику и работу с труппой, а директор — за организацию деятельности и ресурсы. Власти считают, что это позволит повысить эффективность управления.

«Переход будет поэтапным — по мере завершения действующих контрактов», - уточнили в администрации.

В настоящее время руководство театра «У Моста» остаётся прежним: директором является Юлия Аверьянова, а художественным руководителем — Сергей Федотов.

Напомним, театр «У Моста» был создан Сергеем Федотовым в 1988 году как первый в России мистический театр и за годы работы получил широкую известность благодаря своим постановкам.

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