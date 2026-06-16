В Перми пройдет Июньская ярмарка с товарами местных мастеров и фермеров Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Перми приглашают на сезонную универсальную Июньскую ярмарку, которая пройдет с 16 по 19 июня. Площадкой для мероприятия станет сквер имени Александра Невского на улице Ласьвинской.

Ярмарка будет работать в Кировском районе по адресу Ласьвинская, 18. Торговые домики будут открыты каждый день с 11:00 до 19:00.

На площадке свою продукцию представят местные производители и ремесленники. Посетители смогут найти изделия ручной работы: вязаные вещи, сумки, платки, шали, носки и интерьерные куклы. Также будут представлены украшения из натуральных камней, хрусталя и бижутерия.

Отдельный раздел займут изделия из кожи, экологичные сувениры, игрушки, светящиеся 3D-картины и парфюмерно-косметическая продукция. Кроме того, гости смогут приобрести рассаду цветов для дачи и садовых участков.

Не останется без внимания и гастрономическая часть ярмарки. Посетителям предложат полуфабрикаты, фермерское масло, мясные блюда, плов, самсу и продукцию пчеловодов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru