В Губахе мужчину обвинили в убийстве, совершённом 36 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Губахе следователи предъявили обвинение 70-летнему мужчине по делу об убийстве, которое произошло более трёх десятилетий назад.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 19 ноября 1989 года в посёлке Шахтный. Тогда обвиняемый вместе с сообщником попытался заставить местного жителя продать алкоголь по заниженной цене. После отказа между ними возник конфликт, который перерос в ссору. В ходе драки оба нападавших нанесли мужчине ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Раскрыть преступление сразу после случившегося не удалось. Однако спустя годы следователи-криминалисты Следственного комитета и сотрудники уголовного розыска полиции смогли установить личности подозреваемых. Помогли в том числе показания очевидцев. Оба фигуранта оказались жителями Губахи.

В настоящее время один из участников задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Второй фигурант проходит по делу отдельно.

Следствие готовит материалы для суда с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначены экспертизы и продолжается сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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