В Пермском крае резко сократились продажи слабоалкогольных напитков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Пермском крае значительно снизились продажи ряда алкогольных напитков. Особенно заметное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, объем реализации которой сократился почти в четыре раза. Об этом пишет "Рифей-Пермь".

По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по май жители региона приобрели 588 тысяч декалитров водки. Этот показатель оказался на 0,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Снижение также отмечено в продажах виноградных вин и коньяка. За год спрос на вина уменьшился на 3,4%, а на коньяк — на 6,8%.

В то же время некоторые категории алкогольной продукции показали рост. Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 5,3%, а шампанского — на 4,7%.

По ифнормации издания, наиболее существенные изменения произошли на рынке слабоалкогольных напитков без учета пива. Если год назад в регионе было продано 17,9 тысячи декалитров такой продукции, то в этом году объем реализации составил всего 4,5 тысячи декалитров.

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