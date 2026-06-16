В Прикамье готовятся к масштабным выборам 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин рассказал о ключевых параметрах избирательной кампании 2026 года. Выступление состоялось в день объявления выборов депутатов Государственной Думы РФ на заседании Общественной палаты региона.

По его словам, в единый день голосования в сентябре 2026 года в Пермском крае пройдут выборы сразу нескольких уровней — федерального, регионального и муниципального. Жителям предстоит определить депутатов Госдумы IX созыва по четырем округам, а также состав Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы. Кроме того, выборы пройдут в ряде муниципалитетов, включая Большую Соснову, Кунгур и Соликамск. Всего будет распределено 170 депутатских мандатов.

Организацию выборов возьмет на себя краевая избирательная комиссия, которая будет исполнять функции сразу нескольких окружных комиссий, включая проведение голосования на федеральном и региональном уровнях, а также в Пермскую городскую думу.

Игорь Вагин подчеркнул, что главная цель кампании — обеспечить честность, прозрачность и понятность избирательного процесса для всех граждан. Он отметил, что практика открытого наблюдения за выдвижением и регистрацией кандидатов будет продолжена и расширена на муниципальный уровень.

Выдвижение кандидатов традиционно пройдет через политические партии, также сохранится возможность самовыдвижения при поддержке избирателей. Проверка подписей будет проводиться с использованием специализированной системы Центризбиркома, которая автоматически сверяет данные и помогает выявлять возможные несоответствия.

Особое внимание уделят информированию граждан. Как отметил Вагин, успешно зарекомендовавший себя проект «ИнформУИК» снова будет задействован: члены участковых комиссий будут лично рассказывать жителям о способах голосования и отвечать на вопросы. Дополнительно информацию будут распространять через СМИ, социальные сети, наружную рекламу, транспорт и портал «Госуслуги».

Жителям края также предложат разные форматы голосования: на участке по месту жительства, по месту пребывания через систему «Мобильный избиратель», дистанционно в электронном виде, а также на дому для тех, кто не может прийти лично. Отдельно подчеркнуто внимание к доступности участков для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам представителей общественных организаций, в регионе уже создана развитая инфраструктура для комфортного голосования маломобильных граждан, включая оборудованные участки и альтернативные формы участия в выборах.

Все избирательные участки и территориальные комиссии оснастят системами видеонаблюдения. Трансляции будут доступны в Центре общественного наблюдения, который организует Общественная палата Пермского края.

Представители Общественной палаты отметили, что предыдущие избирательные кампании в регионе прошли спокойно и организованно. Они выразили уверенность, что и в 2026 году выборы пройдут на высоком уровне прозрачности и легитимности.

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