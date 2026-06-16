В Перми спасатели вызволили собаку из овощной ямы

Фото: пресс-служба городской администрации

14 июня в службу экстренного реагирования обратился местный житель. Он сообщил, что собака провалилась в овощную яму и самостоятельно выбраться не может. Попытки помочь животному своими силами результата не принесли.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели группы оперативного реагирования №10. Специалисты аккуратно подняли собаку из ямы и освободили ее.

К счастью, животное не пострадало. Сейчас с четвероногим питомцем всё в порядке.

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