Жительницу Кунгура оштрафовали за хищение денег с карты знакомого Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кунгуре суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в краже денежных средств с банковского счёта. Женщина признана виновной, ей назначено наказание.

Как установили сотрудники полиции, потерпевший несколько дней распивал алкоголь вместе со своей знакомой у себя дома. После её ухода мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона. На устройстве находился стикер банковской карты с возможностью бесконтактной оплаты.

Позже, обратившись в банк, владелец счёта выяснил, что деньги со счёта были потрачены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали её в селе Усть-Кишерть, где она находилась у подруги.

Женщина призналась, что знала о наличии средств на карте знакомого. Дождавшись, когда мужчина уснёт, она забрала его телефон и использовала платёжный стикер для оплаты покупок. На похищенные деньги были приобретены продукты, лекарства, средства личной гигиены и бижутерия, а также оплачены поездки в общественном транспорте. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей.

Похищенный телефон сотрудники полиции вернули владельцу. Кроме того, во время следствия обвиняемая полностью возместила причинённый материальный ущерб.

Суд назначил жительнице Кунгура штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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