Полиция установила личности подростков, жестоко избивших двух жителей Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском районе Перми утром 14 июня группа подростков беспричинно напала на двух мужчин. Пострадавшим в результате нападения потребовалась медицинская помощь.

Нападение на мужчин 40 и 38 лет произошло около 07:00 в районе перекрестка улиц Революции и Островского. Друзья случайно встретились после долгого времени. В один из моментов на них налетела группа из 5-7 подростков. У одного была цепь, у кого-то – металлический прут. Еще один нападавший был с трюковым самокатом, который он потом бросил в одного из мужчин.

Подростки 15-17 лет напали без единого слова или угрозы. На одной стороне улицы мужчинам удалось отбиться и перебежать через перекресток, но они бросились вдогонку. Догнав, продолжили избиение.

По факту нападение возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Днем 16 июня краевое ГУ МВД России сообщило об установлении личностей несовершеннолетних, подозреваемых в нападении. На законных представителей подростков составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По месту жительства каждого из них направлена информация в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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