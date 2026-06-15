В заповеднике «Басеги» ограничили посещение экотропы из-за гнездовья сапсана

Фото: Красная книга России | redbookrf.ru

В Пермский край на гнездовье залетела пара редких соколов-сапсанов. Краснокнижного хищника обнаружили на скалистом гребне Южного Басега.

Пару сапсанов обнаружили сотрудники заповедника «Басеги» во время научных экспедиций в весенне-летнем сезоне. Два года назад сапсаны уже выбирали это место для выведения потомства.

Тогда в заповеднике приняли ограничить посещение экологической тропы «К Южному Басегу». В наступившем летнем сезоне аналогичный запрет для туристов ввели до конца июня.

«Довольно редкий в нашей стране сапсан занесен в Красную книгу России. Поэтому мы обязаны обеспечить ему максимально комфортные условия гнездования, полностью избавив от беспокойства людьми на период насиживания кладки и выкармливания птенцов», – сообщили в заповеднике.

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