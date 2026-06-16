В Пермском округе деревне вернут утраченное историческое название

Фото: Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова | ВКонтакте

Дума Пермского муниципального округа приняла решение вернуть деревне Валевая историческое название Валеваи. С инициативой в администрацию округа обратились жители деревни.

Окружные власти проверили архивные документы, подняли уставы, протоколы заседаний депутатов и похозяйственные книги за последние 30 лет. Проверка показала, что официального решения о переименовании деревни не было. Во всех внутренних документах населенный пункт всегда значилась как «Валеваи».

Оказалось, что в официальных справочниках в промежутке между 1969 и 1981 годами название деревни самовольно поменяли на «Валевая» без всякого юридического основания. Переименование стало результатом опечатки, которая на десятилетия попала в документы и закрепилась в жизни.

«Теперь эту ошибку исправляем. Для законного возвращения исторического имени осталось получить поддержку краевого Законодательного собрания и Постановление правительства России. Это позволит внести изменения в каталог географических объектов страны», – отметила глава Пермского округа Ольга Андриянова.

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