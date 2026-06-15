В Перми рассказали о выпуске комплектов новых сувенирных банкнот

Фото: Администрация города Перми

В библиотеки Перми поступили комплекты новых сувенирных банкнот. Банкноты «Пермь XX век» и «Пермь XXI век» посвящены промышленности и культурному наследию города. По задумке художницы Эльвиры Давлетшиной, они объединят прошлое и настоящее.

Фото: Администрация города Перми

Лицевая и оборотная сторона купюры «Пермь XX век» визуально и сюжетно переходят в соответствующие стороны банкноты «Пермь XXI век». Цветовая гамма первой выполнена в красных тонах, отсылающих к советской геральдике, палитра второй основана на цветах российского триколора.

Фото: Администрация города Перми

Связующим звеном между двумя эпохами стал зеленый цве. Он подчеркнул статус Перми – самый зеленый город-миллионник в России. Повторяющимся декоративным элементом стали ветви дерева с листьями. На сувенирных банкнотах изображены объекты культурного наследия, а также изображения эспланады и набережной Камы.

Сувенирные банкноты станут частью общедоступной экспозиции библиотек. Их будут вручать на официальных мероприятиях администрации города.

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