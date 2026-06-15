В Прикамье разрешат безвозмездно пользоваться интеллектуальной собственностью

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой парламент на пленарном заседании в августе рассмотрит законопроект о порядке управления интеллектуальной собственностью. Проект на рассмотрение внес губернатор.

Органу представительной власти Прикамья предстоит взять на себя установление порядка управления интеллектуальной собственностью региона. Согласно поступившему проекту, результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные за счет средств краевого бюджета, являются интеллектуальной собственностью Прикамья.

В вопросе отчуждения прав на результаты интеллектуальной деятельности и их предоставления на основании лицензионного договора применят дифференцированный подход. Проект закона предлагает отчуждение права по результатам торгов, предоставлять права – через заключение лицензионных договоров.

«Пользоваться интеллектуальной собственностью на безвозмездной основе смогут федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Пермского края, государственные и муниципальные учреждения, НКО, религиозные организации, концессионеры – дополнили в пресс-службе краевого Законодательного собрания.

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