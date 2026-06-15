В Перми наладили производство железобетонных укрытий от атак беспилотников

Фото: АО «Пермтрансжелезобетон» | ptgb.ru

Предприятия Прикамья готовы предоставить населению укрытия от угроз атак БПЛА, стрелкового оружия и разрывов ручных гранат. Один из вариантов предложил завод «Пермтрансжелезобетон».

Разработка пермяков предназначена для объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятий и общественных пространств. Установить укрытие можно в любом месте.

В зависимости от задач, завод предлагает различные варианты внешней и внутренней комплектации, включая установку дверей, лавок, покраску и отделку, вентиляцию, гидроизоляцию, аптечку, пожарный щит. Укрытие изготавливают из негорючих материалов и с гидроизоляцией.

В АО «ПТЖБ» пояснили, что возможны индивидуальные решения с увеличением вместимости укрытия от 7 до 20 человек.

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