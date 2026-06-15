Единовременное пособие при рождении ребенка получили 5,8 тысячи семей Прикамья

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Социальный фонд России с начала 2026 года направил в Пермский край свыше 200 млн рублей на единовременное пособие при рождении ребенка. Правом на господдержку воспользовались более 5,8 тыс. семей.

Право на выплату имеют работающие и неработающие родители, усыновители, опекуны и приемные родители вне зависимости от очередности рождения и количества детей. В случае рождения двойни или тройни пособие назначат на каждого новорожденного.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в этом году составляет 28,4 тыс. руб., что на 5,6 % по сравнению с 2025 годом. В прошлом году сумма пособия составляла 26,9 тыс. руб. На территории Прикамья размер выплаты при рождении ребенка выплачивается с учетом районного коэффициента 1,15 или 1,2.

Единовременное пособие не нужно оформлять через работодателя. Отделение Соцфонда России по Пермскому краю выплачивает его проактивно на основании сведений органов ЗАГС в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации рождения. Если один из родителей работает или служит, то пособие предоставят по месту работы или службы родителя.

Если оба родителя не имеют официальной работы, им необходимо обратиться с заявлением в региональное отделение Социального фонда России не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Заявление подается через портал «Госуслуги», любую клиентскую службу Соцфонда в Пермском крае или в МФЦ.

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