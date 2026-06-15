Краевая прокуратура проведет прием по нарушению сроков ожидания медпомощи

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пермского края проведет прием населения по вопросам соблюдения сроков ожидания оказания медицинской помощи. На вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Наталья Трясцына.

Прием состоится 16 июня в Перми на ул. Луначарского, 60, каб. 101-102 по графику работы прокуратуры.

Согласно федеральному законодательству и Программе госгарантий, установлены официальные предельные сроки ожидания медицинской помощи по полису ОМС:

- скорая медицинская (экстренная) помощь – безотлагательно;

- неотложная помощь – не более 2 часов с момента обращения;

- прием участкового врача – не более 24 часов с момента обращения в поликлинику;

- прием узких специалистов – не более 14 рабочих дней со дня обращения;

- диагностика – не более 14 рабочих дней со дня обращения;

- сложные исследования – не более 30 рабочих дней со дня выдачи направления;

- плановая госпитализация, дневной стационар или специализированная помощь – не более 14 рабочих дней со дня выдачи направления;

- специализированная помощь при онкологии – консультации специалистов и инструментальные исследования не более 3 рабочих дней.

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