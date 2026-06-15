Скончалась старейший модельер Пермского края Галина Шлягина

Фото: Администрация Кизеловского муниципального округа

Администрация Кизеловского муниципального округа сообщила о смерти Шлягиной Галины Александровны. Почетный гражданин города Кизела скончалась на 90-м году жизни.

Галина Шлягина родилась 7 апреля 1937 в Лысьве. В 1946 году с семьей переехала в Кизел. Вся ее трудовая биография была неразрывно связана с городом шахтеров. После окончания школы она в течение пяти лет работала на шахте им. Володарского. Основной трудовой путь Галина Александровна посвятила профессии закройщика в городском Быткомбинате, который поздне переименовали в Ателье мод.

Галина Шлягина являлась рационализатором по внедрению новой техники и технологии. Она принимала активное участие в общественной жизни города: была членом народной дружины, народным заседателем, председателем профкома.

Ее труд Почетными грамотами отметило Министерство бытового обслуживания РСФСР, областное управление бытового обслуживания. В 1975 году Галине Александровне присвоили звание «Мастер 1-го класса», в 1977 она стала «Отличником службы быта».

Звание «Почетный гражданин города Кизела» Галине Шлягиной присвоили в 2024 году за выдающиеся заслуги в бытовом обслуживании населения, волонтерскую деятельность, активную гражданскую позицию.

«Галина Александровна была мудрым, требовательным, справедливым человеком с неиссякаемой энергией. Для всех, кто ее знал, она останется примером беззаветного служения родному городу, профессионализма и человечности», – говорят земляки.

Администрация Кизеловского округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто имел честь знать этого замечательного человека. Прощание с Галиной Александровной состоится 16 июня с 11:00 в Свято-Никольском храме Кизела.

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